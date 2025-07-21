Trabzonspor Persepolis maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da İran futbolunun köklü ekiplerinden Persepolis ile özel bir müsabakada kozlarını paylaşacak. Bu prestijli mücadele, Trabzonspor'un sezon öncesi son ciddi testi olacak. Taraftarların merakla beklediği bu karşılaşmanın yayın bilgileri ise henüz netlik kazanmadı; maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmayacağına dair resmi bir açıklama bekleniyor.

TRABZONSPOR - PERSEPOLİS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, son hazırlık maçında İran futbolunun köklü kulüplerinden Persepolis ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, 23 Temmuz tarihinde oynanacak bu özel karşılaşmayla birlikte yeni sezona hazır bir şekilde giriş yapmayı amaçlıyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor ile Persepolis arasında gerçekleşecek bu hazırlık maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Yayın; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden erişilebilir olacak. Aynı zamanda TRT'nin dijital platformları ve Türksat uydusu aracılığıyla da şifresiz izlenebilecek.

KARŞILAŞMA HANGİ GÜN VE SAATTE BAŞLAYACAK?

Erzurum'da düzenlenecek olan bu önemli hazırlık maçı, 23 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati ise Türkiye saatiyle 17:00 olarak duyuruldu. Karşılaşma, sezon öncesi son prova olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM NERESİ?

Erzurum kamp programının final aşamasında düzenlenecek olan bu mücadele, Erzurum Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karadeniz ekibinin taraftarları, bu özel karşılaşmayı hem stadyumdan takip edebilecek hem de ekran başından canlı yayınla izleyebilecek.