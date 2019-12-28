Trabzonspor Özel Çocuklara Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

28.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:17

Trabzonspor Kulübü, Trabzon'daki Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda ziyarette bulundu. Kulüp yöneticilerinin yanı sıra A takımı oyuncuları Fıratcan Üzüm ve Abdurrahim Dursun'un da katıldığı ziyarette dört özel öğrenciye tekerlekli sandalye ve tüm öğrencilere kulübün ürünleri hediye edildi.