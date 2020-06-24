Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 20 puan kaybetti
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Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 20 puan kaybetti

Gökmen ŞahinTRABZON (İHA) - Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, öne geçip skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda toplam 20 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 20 puan kaybetti
24.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:54

Gökmen Şahin

TRABZON (İHA) - Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, öne geçip skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda toplam 20 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 57 puanla lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 9 müsabakada 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 20 puan bırakarak rakiplerine avantajı kaptırdı.

DEPLASMANDA ÖNE GEÇTİĞİ 6 MAÇIN SON SANİYELERİNDE DAYANAMADI

Trabzonspor, deplasmanda öne geçtiği 6 maçta puan kaybı yaşadı. Sezonun ilk maçı olan Kasımpaşa maçında 34. dakikaya kadar 1-0 önde getirdiği maçta bordo-mavililer 40. dakikada yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsabakasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Başakşehir maçında 61 dakikada 1-0 öne geçen Karadeniz ekibi 67 ve 78 dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenik duruma düştü. 90 dakikada ise bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş maçında ise 5 dakikada öne geçen Karadeniz ekibi, 57 ve 64 dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenik duruma düştü. 90 dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı. Gaziantep deplasmanında ise 22 dakikada öne geçen Trabzonspor, 53 dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer son oynanan Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta aynı tabloyu yayşadı. Bordo-mavililer 7 dakikada öne geçtiği maçta 45 dakikada kalesinde gol gördü. 51 dakikada öne geçen Trabzonspor 90+5 yediği golle sahada 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

EVİNDE DE BENZER TABLOYU YAŞADI

Bordo-mavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği, Galatasaray ve Denizlispor maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon temsilcisi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray maçında ise 90. dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı karşılaşmadan son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Denizlispor mücadelesinde ise 21. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 59. dakikada kalesini kapatamayınca skor 1-1'e geldi. Bordo-mavililer, 82. dakikada ise ağlarında bir gol daha gördü ve rakibine 2-1 yenildi.

Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2

Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1

Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1

Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2

Gaziantepspor: 1-Trabzonspor: 1

Alanyaspor: 2- Trabzonspor: 2

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

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