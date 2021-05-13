Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı

Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı.

Süper Lig'de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde skoru korumada son haftalarda sıkıntılar yaşadı. Bordo Mavililer, özellikle Hatayspor, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yenen son dakika golleriyle puan kayıpları yaşadı.

Karadeniz ekibi bu sezon öne geçtiği 25 maçın 18'ni galibiyetle tamamlarken, 5 maçtan beraberlikle ve 2 maçta ise skoru koruyamayarak mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer mağlup konumda olduğu 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlikle ve 7 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'de dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrılan Trabzonspor deplasmanda üst üste altıncı beraberliğini elde etti. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından önemli bir çıkış süreci yaşarken, son haftalarda ise aldığı beraberliklerle dikkat çekti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer oynadığı 31 maçta 17 galibiyet 11 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise bu sezon dört maçta skoru koruyamadı. Söz konusu maçta sahasında DG Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış, yine evinde oynadığı Hatayspor karşısında 1-0 öndeyken son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor, deplasmanda ise Galatasaray karşısında 1-0 öndeyken yediği son dakika golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezonun son maçında ise 10 kişi kaldığı rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un öne geçmesine rağmen skoru koruyamadığı maçlar

Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4

Trabzonspor- Sivasspor: 1-1

Trabzonspor-Hatayspor: 1-1

Galatasaray-Trabzonspor: 1-1

Konyaspor-Trabzonspor: 1-1

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak
Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü
Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Samet Aybaba Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:04:29. #1.16#

title