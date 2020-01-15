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Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Ogenyi Eddy Onazi ile yollarını ayırdı.

15.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:20
Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 4 Ağustos 2016 başlangıç 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımda 17 numaralı formayı giyiniyordu.

Kaynak: AA
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