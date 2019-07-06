Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Nwakaeme ile sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir. Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31 Mayıs 2022 olmuştur. 2019-2020 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar her bir sezon için 1,5 milyon avro garanti ücret ödenecektir. 4 milyon avro olan serbest kalma tutarı 6 milyon avroya yükseltilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: AA
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