Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Trabzonspor geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Trabzonspor geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Trabzonspor KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir.Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur,2019-20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir"denildi - TRABZON

Kaynak: İHA
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