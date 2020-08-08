Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen'ın transferi...
Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen'ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
08.08.2020 21:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:18
Trabzonspor, Norveç ekibi Rosenborg'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anders Trondsen'ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA