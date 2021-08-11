SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Molde FK ile oynayacağı maç için Norveç'e gitti.

SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR/ TRABZON (DHA) - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Molde FK ile oynayacağı maç için Norveç'e gitti.

Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, sabah 09.45'te Trabzon'dan özel uçak ile Molde'ye hareket etti. Trabzonspor'un Molde FK maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Atakan, Hugo, Edgar Ie, Faruk Can, Serkan, Peres, İsmail, Hüseyin, Trondsen, Berat, Murat Cem, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer alırken, sakatlıkları bulunan Koita, Abdülkadir Ömür ile Dorukhan Toköz yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Aker Stadyumu'nda Molde FK ile karşılaşacak.

SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Deniz Akkaya Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Trabzonspor, Norveç'e gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:23:34. #1.14#

title