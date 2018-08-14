Trabzonspor, Nijeryalı Yıldız Anthony Nwakaeme ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Trabzonspor, İsrail Ligi takımlarından Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forveti Anthony Nwakaeme ile görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı.

29 yaşındaki golcüyle İstanbul'da direkt görüşen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, uzun bir pazarlık yaptı. Bu pazarlık sonrasında Nwakaeme'nin bonservisi 1.5 milyon Euro'dan 1.1 milyon Euro'ya indirildi. Hapoel Beer Sheva bu rakamı tek seferde talep ederken, Trabzonspor iki taksitle ödenmesi konusunda ısracı oldu. Nwakaeme'nin de araya girerek kulübünü iki taksit konusunda ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

119 MAÇTA 43 GOL ATTI

Nijeryali golcü, Hapoel Beer Sheva'nın APOEL Nicosia ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için ülkesine geri döndü. Nwakaeme, bu maçtan sonra önümüzdeki hafta tekrar Türkiye'ye gelecek ve Trabzonspor için imza atacak.

Sol kanatta ve santrafor bölgesinde oynayabilen Anthony Nwakaeme, Hapoel Beer Sheva formasıyla çıktığı 119 maçta 43 gol atıp 24 asist yaptı.