Trabzonspor, Nijeryalı Golcü Nwakaeme ile 3 Yıllık Anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı golcü Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre; Bordo-mavililer futbolcuya 2018/19 sezonu için 1 milyon 016 bin 750 euro, 2019/20 sezonu için 900 bin 750 euro, 2020/21 sezonu için 904 bin 000 euro garanti ücret ödeyecek.

MENAJERLİK ÜCRETİ 135 BİN EURO OLARAK AÇIKLANDI

Ayrıca futbolcu menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya menajerlik hizmeti olarak 135 bin euro ödeneceği bildirildi.

Nwakaeme'nin eski kulübü Hapoel Tadiran Beer-Sheva'ya da sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 100 bin euro verileceği ifade edildi.