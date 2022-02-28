Trabzonspor NFT dünyasına adımını attı

Spordan sanal gayrimenkule kadar geniş bir yelpazeye sahip, çeşitli öğelere dayanan dijital varlıkları tanımlamak için kullanılan ve tam adı 'Non-Fungible Token' olan NFT, sanal dünyada son yılların gözde yatırım aracı olarak öne çıkıyor. 17 haftadır Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor da NFT dünyasına yaptığı girişimle adımını attı.

Capital Block CEO'su Tim Mangnall ise "Trabzonspor taraftarları artık kulübün ilk NFT arzını beklemeye başlayabilir. Kulüp Süper Lig'de bu kadar güçlü bir konumdayken, bu sezonun sonunda başka bir NFT arzı ile kutlama yapmayı umuyoruz" diye konuştu.