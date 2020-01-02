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Trabzonspor Müzesinde Rölyef Açılışı

Trabzonspor Kulübü, Şamil Ekinci Müzesi'nde eski efsane isimlerin yer aldığı duvar rölyeflerinin açılışını yaptı. Açılışa Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, rölyeflerin onurlandırdığı isimlere plaket takdim edildi.

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

Trabzonspor Kulübü, Şamil Müzesi'nde eski efsane isimlerin yer aldığı duvar rölyeflerinin açılışını yaptı. Açılışa ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, rölyeflerin onurlandırdığı isimlere plaket takdim edildi.

Kaynak: Dugout

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