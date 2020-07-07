Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe'yi transfer etti Trabzonspor Kulübü, kaleci Muhammet Taha Tepe ile 2020-2021 transfer dönemi içerisinde ön sözleşme imzalayarak anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Kulübü, kaleci Muhammet Taha Tepe ile 2020-2021 transfer dönemi içerisinde ön sözleşme imzalayarak anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, TS Club'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe, ilk transfer tescil döneminde kendisini Trabzonspor'a bağlayan ön sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Yalçın Orhan, "Kulübümüzde forma giyen kaleciler her zaman adından söz ettirmiştir. Her dönemde Türkiye'de ve Avrupa'da gündem yaratan kalecilerimiz olmuştur. Bugün yine ileride adını çok sık duyacağınız bir isimle sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve karakterli bir arkadaşımızı kadromuza kattık. Genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'ye başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de bizler adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammet Taha Tepe ise yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Umarım kulübümüzü ve başarımı isteyenleri mahcup etmem. Bunun için çok çalışacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA