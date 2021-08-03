Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma koşusunun ardından teknik ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, dar ve geniş alan oyunlarıyla son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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