Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarına devam etti
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Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı reaksiyon, ardından da 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Yarın sabah Trabzon'dan Norveç'e hareket edecek takım, Molde'de yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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