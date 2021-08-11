Trabzonspor, Molde hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Molde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Molde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Norveç ekibi Molde maçının hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Molde Aker Stadyumu'nda Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı