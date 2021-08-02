Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer ısınma koşusunun ardından pas çalışması, teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman rondo çalışması ve çift kale maç ile son buldu. Abdulkadir Ömür ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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