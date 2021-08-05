Trabzonspor-Molde

Trabzonspor ile Norveç temsilcisi Molde arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres,