Trabzonspor-Molde
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Trabzonspor-Molde

Trabzonspor-Molde
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Trabzonspor ile Norveç temsilcisi Molde arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres,

Trabzonspor ile Norveç temsilcisi Molde arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannseverk, Hussain, Hestad, Brynhilrdsen, Omoijuanfo

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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