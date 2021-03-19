Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
19.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:25
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Norveçli futbolcu Andres Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç