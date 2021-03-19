Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

19.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:25
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Norveçli futbolcu Andres Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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