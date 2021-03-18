Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:54
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışması ve dar alan pas oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana Abdülkadir Ömür haricinde tüm oyuncular katıldı. Sakatlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir, takımla çalışmalara başladı. Uzun süreli sakatlığı devam eden Norveçli oyuncu Anders Trondsen ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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