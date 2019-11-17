Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
17.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:56
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kısa mesafe koşuları ile dar alanda maç yapıldı.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA