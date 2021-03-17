Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:22

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışması ve dar alan pas oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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