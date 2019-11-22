Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

22.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:38

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Flip Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

Koşunun ardından taktiksel ağırlıklı çalışan bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

Trabzonspor kafilesi, akşam saatlerinde Ankara'ya hareket gidecek ve kalacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA