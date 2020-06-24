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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
24.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:35

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular telafi, ikinci gruptaki oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Ağrıları bulunan Sörloth takımdan ayrı salonda çalışırken, takım kaptanı Jose Sosa ve Nvakaeme ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Bordo-mavililer MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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