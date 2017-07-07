Trabzonspor: Milan ve Kucka'yla Görüşmelere Başlandı

– DÜN gece geç saatlerde uçakla İstanbul'a gelen AC Milan Kulübü'nün futbolcusu Kucka'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.



Bordo mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "AC Milan Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



