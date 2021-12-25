Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından - Abdullah Avcı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyun olarak kazandıklarını ancak skor olarak kazanamadıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 11 yıl çalıştığı Medipol Başakşehir'e karşı oynadıklarını belirterek, "En iyi organizasyonu, planı, hafızası olan bir takım. Teknik adamlık yaptığım süreçte futbolcu olan Emre Belözoğlu, aynı hafızayı devam ettiriyor." dedi.

Hem savunma hem hücumda iki takımın da planlarının olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Bunları doğru uygulayarak hareket ettik. Rakibi karşılamada çözüm bulamayınca başka formasyon denedik. Oyun olarak bütününde direkten dönenler var. Planlar, sabır var. Rakibe çok fırsat vermemek var. Rakibin de dengeye girdiği oyunda, oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık diye düşünüyorum. Savunmanın merkezindeki oyuncular ilk defa birlikte oynadı. Bence çok iyi oynadılar. Hamle şansımız, kenar oyuncularımız yok. Djaniny kenarda Abdülkadir, orta oyuncusu onu da kenarda kullanıyoruz. Ona rağmen oyuncular üstüne koyarak son ana kadar kazanmayı zorladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alınan beraberlik var, yolumuza devam edeceğiz."

Avcı, karşılaşmanın 77. dakikasında yaşanan pozisyona

penaltı pozisyonuna ilişkin bir soru üzerine de, "Hakemler hakkında konuşmuyorum. Oralara takılı kalırsam bütünü kaçırırım. Şu an onla ilgili yorum yapmayayım." yanıtını verdi.

Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini vurgulayan Avcı, "Yarın antrenmanımız var. Elimde ne kalacak, sakatlıktan çıkanlar hepsine, genel duruma bakacağız. Türkiye Kupası da bir hedef. İki hedefi sonuna kadar götüreceğiz." şeklinde konuştu.

Avcı, Edgar Ie'nin sakatlanması nedeniyle bu bölgeye bir transfer düşündüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devre arası transferleri kolay olmuyor. Devre arasında rakamlar, tespitler zor oluyor. Kenar oyuncusu eksikliğim var. 3 oyuncu ihtiyacım var. Rekabeti kaliteyi arttırmak önemli. Bugün 1 puan kazandık. Ceplerimiz dolu. Harika bir 13 ay bitti. Trabzonspor, tarihi güzel anlar yaşıyor. Pozitif olarak destek olalım. Bu kadar puan farkını kimse tahmin edemezdi. Öyle hedefim olmadı, her hafta maç maç baktım. Oyun gelişerek gidecek. Taraftarımız ile savunmayı, hücumu beraber yapan takımla hep birlikte sezon sonunda horon oynayacağız inşallah."

-Erdinç Sözer'in açıklamaları

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, çok güzel, keyifli bir maç oynandığını belirterek, "İki takım da galibiyet için oynadı. Biz de maçı kazanmak istedik, ona göre oynadık. İkinci yarı, daha net güzel başladık. Top parça parça bizdeydi topa sahip çıktık. Daha net oynasak gol atabilirdik. İki takımda memnun olması lazım. Bu mücadele maçta iki takım içinde normal bir sonuçtu." dedi.

Sözer, karşılaşmadaki penaltı pozisyonuna ilişkin soru üzerine, pozisyonu yeniden incelediklerini hakemin doğru karar verdiğini kaydetti.

Visca'nın Trabzonspor'un transfer gündemlerinde olmasıyla ilgili soru ya Sözer, "Bu gelişmeler normal. Ben bir şey diyemem. Bizim için değerli bir oyluncu. Şu anda bir gelişme yok." dedi.