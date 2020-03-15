Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
15.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:11
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu