Trabzonspor, Medipol Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.



Antrenmanda ısınmanın ardından hız çalışması yapan futbolcular, çalışmayı dar alandaki oyunla tamamladı.