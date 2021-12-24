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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

2021-2022 sezonunun ilk yarısını tamamlamaya hazırlanan Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sona erdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo mavili ekip, yarın oynanacak zorlu karşılaşma için taktik çalıştı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.


- Trabzon
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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