Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor, 15 Mart Pazar günü sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor maçında ayağına aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Sörloth ise bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Oyuncunun çekilen MR'da ciddi bir duruma rastlanmadığı yapılacak detaylı taramanın ardından oyunucunun durumunun netleşeceği belirtildi. Bugün yapılan antrenmana Sörloth'ün yanı sıra tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'da yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA