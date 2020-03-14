Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ligde 52 puanı bulunan ve averajla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, aynı puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir karşısında kazanarak geçen hafta rakibinden devraldığı liderliği sürdürmeyi hedefliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Bordo-mavililerde, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'un ise forma giyebileceği bildirildi.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA