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Trabzonspor, maske sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı

Trabzonspor Kulübünün, maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağladığı bildirildi.

Trabzonspor, maske sponsorluk ve reklam anlaşması imzaladı
22.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:17

Trabzonspor Kulübünün, maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağladığı bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019-2020 sezonu sonuna kadar Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, şirketimize 800 bin lira+KDV ödeyecektir."

Kaynak: AA

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