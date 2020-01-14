Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda sona gelindi

14.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın finali yarın gerçekleştirilecek.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, final programının Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın saat 18.00'de taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Jüri tarafından daha önce yapılan değerlendirmelerde yarışmaya başvuran katılımcılara ait 380 eserden 6'sının finalist olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, yarışmada birinciye 30 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin lira, 4'üncü,5'inci ve 6'ncı olanlara ise mansiyon ödülü olarak 2 bin lira verileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer veren Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'a maddi ve manevi destek olmak ve onun şanlı tarihine yaraşır bir marşı ortaya çıkarmak için düzenledikleri beste yarışmasını nihayete erdirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarışmada dereceye giren marşların diğer Trabzonspor marşları gibi dillerden düşmeyeceğini, hafızalarımızdan silinmeyeceğini düşünüyorum. Birbirinden değerli eserler yarışmaya katıldı. Bir kez daha yarışmamıza yoğun alaka gösteren bütün katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün Trabzonspor sevdalılarını, yarışma katılımcılarımızı ve vatandaşlarımızı final programımıza katılmaya davet ediyoruz. Hep birlikte yarışmanın ruhuna uygun olarak, coşkulu ve heyecanlı bir final programı olsun istiyoruz."

Kaynak: AA