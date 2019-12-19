19.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:42

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nda, finale kalan eserler belli oldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nda, 380 eserin jüri tarafından değerlendirmeye alındığını bildirdi.

Titizlikle yapılan değerlendirmeler sonucunda da finale kalan eserlerin belirlendiğini vurgulayan Genç, söz konusu eserlerin Muhammet Ali Yılmaz, Nuri Sarp, Ömer Topal-Erdem Temel, Köksal Ayşan, Mesut Döner ve Gülnaz Yılmaz-İlkay Olguncan'a ait olduğunu belirtti.

Genç, finale kalan eserlerin, 16 Ocak 2020'de jüri tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutularak, dereceye giren eserlerin belirleneceğini kaydetti.

"Pek çok müziksever yarışmamıza yoğun ilgi gösterdi"

Yarışmaya birbirinden değerli eserlerin katıldığını işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Hem şehir içinden hem de şehir dışından pek çok müziksever yarışmamıza yoğun ilgi gösterdi. Başvurulan eserleri jürimiz yoğun mesai harcayarak titizlikle değerlendirdi ve dereceye giren eserleri belirledi. Ben hem jüri üyelerimize hem de yarışmamıza yoğun ilgi gösteren bütün katılımcılarımıza, müzikseverlerimize, bestekarlarımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor marşlarıyla ilgili çok zengin bir repertuvar oluştu. İnşallah bu yarışma, bu tür etkinliklerin düzenlenmesi ve güzel eserlerin ortaya çıkarılması açısından bir teşvik mahiyetinde olur."

Genç, yarışmada birinciye 30 bin lira, ikinciye 15 bin lira ve üçüncüye de 10 bin lira ödül verileceğini aktararak, yarışmada 4, 5 ve 6. olanlara da mansiyon ödülü olarak 2 bin lira verileceğini aktardı.

Yarışmanın finalinin de 16 Ocak 2020'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirileceği belirten Genç, dereceye giren eserlerin de Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Aydın'ın Çok Sesli Korusu tarafından seslendirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA