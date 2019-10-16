Trabzonspor Marşı Beste Yarışması düzenlenecek

16.10.2019 13:18

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor kulübü ortaklaşa "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması" düzenliyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor sevgisinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Yarışmaya müracaatlar 25 Kasım- 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi'nin Trabzon Tarih Müzesi'ne yapılabilecek. Yarışmanın finali 16 Ocak 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.00'da taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Finale kalan 6 eser, TRT Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek. Yarışmaya katılan eserler, içinde Trabzonspor'un efsane futbolcularının ve gazetecilerin yer aldığı 13 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.



Yarışmaya katılım şartları şu şekilde belirlendi:



Yarışmacılar eserin kendilerine ait olduğunu Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan belgeye imza atarak beyan etmiş olacağından şartnameyi de kabul etmiş sayılacak. Her yarışmacı en fazla iki eserle yarışmaya katılabilecek. Seslendirilmiş CD veya flash ile de müracaat edilebilecek. Yarışmaya katılacak eserlerin hiçbir yayın kuruluşunda yayınlanmamış olması gerekiyor. Ödül alan eserler Ortahisar Belediyesi tarafından belirlenen orkestra ve sanatçılar tarafından seslendirilebilecek. Dereceye giren ilk üç eser ile mansiyon ödülü alan üç eserin yayın ve telif hakları Trabzonspor A.Ş. ve Ortahisar Belediyesi'ne ait olacak. Başvuralar şahsen yapılacak. Posta veya kargo aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



Yarışmada birinciye 30 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye de 8 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada 4.,5. ve 6. olanlara ise mansion ödülü olarak 2 bin TL verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, (0462) 231 90 58 nolu telefondan bilgi alabilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA