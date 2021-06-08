Trabzonspor, Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Trabzonspor Kulübü, Slovak futbolcu Marek Hamsik'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Slovak futbolcu Marek Hamsik'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay