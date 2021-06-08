Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Slovak yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir temas halinde olduğu Marek Hamsik ile anlaştı. Bordo-mavililer, Slovak yıldız ile 2 yıllık mukavele imzaladı. Şu an milli takımı ile birlikte Avrupa Şampiyonası kampında olan 33 yaşındaki futbolcunun, turnuvadan sonra Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Gervinho ve Bruno Peres'i de kadrosuna katmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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