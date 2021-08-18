Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi
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Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi

Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alanyaspor'dan Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alanyaspor'dan Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Siopis'i özel uçak ile saat 17.00 sıralarında Trabzon'a getirdi. Kendisine bekleyen araca binerek kulübe geçen oyuncu Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. - TRABZON

Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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