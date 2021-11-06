Trabzonspor maçının devre arasında tribünde gerginlik - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor maçının devre arasında tribünde gerginlik

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Trabzonspor maçının devre arasında tribünde gerginlik

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında yedek kulübelerinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında yedek kulübelerinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Abdülkadir Ömür'ün 45+4'üncü dakikada attığı golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi. Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi. Olayın yaşandığı tribüne ise daha sonra çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri
Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

 Taraftarın öfkesi geçmiyor! Beşiktaş tribünlerinden Abdullah Avcı'ya ağır tezahürat

Taraftarın öfkesi geçmiyor! Beşiktaş tribünlerinden Abdullah Avcı'ya ağır tezahürat

 Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı

Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title