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Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller'in konuşması BASEL - UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu.

13.12.2019 01:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:17
Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller

Teknik Direktörü Marcel Koller'in konuşması BASEL - UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında , deplasmanda 'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu. Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller
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