: Trabzonspor maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

22.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:22

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşma sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

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