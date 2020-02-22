Trabzonspor maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı.
22.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:22
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşma sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA