Trabzonspor maçının ardından

Abdullah Avcı: Biz bu ligin domine eden takımlarındanız

"Fenerbahçe 9 kişi de kalsaydı baskı kuracaktı"

İsmail Kartal : Kazanmayı çok istiyorduk, iyi hazırlanmıştık

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İkincilik şanslarının hala devam ettiğini söyleyen Kartal, sözlerini şöyle noktaladı: "Zor bir soru. Doğru söylememiz gerekiyorsa, geçmişteki hocaların da bu takıma katkıları var. Başkalarıyla kıyaslanmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben geldikten sonra bazı şeyleri en iyi nasıl yapabileceğimi tespit etmiştim. Şu anda da bir şeylere elimizin değdiği ufak da olsa belli. O yüzden geriye bakıp 'Ben olsaydım şöyle olurdu' dememek lazım. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Bugün en azından kaybetmedik. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik var. Hala ikincilik şansımızın devam ettiğini düşünüyorum. Bu sıra için rakipler birbirine çok yakın da olsa, biz en üst seviyede ligi bitirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve şansımızın da devam ettiğini düşünüyorum."