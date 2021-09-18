Trabzonspor maçının ardından

Abdullah Avcı : Maç 1-0 bitti ama rakibi hiç devreye sokmadık

"Parmak'ın önemli bir durumu olduğunu düşünmüyorum"

Cihat Arslan: Hakemlerin formsuz ise değişmesi gerekiyor

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takım savunmasına dikkat çekerken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik olan oyuncularının fazlalığına ve hakem performansına değindi.

Arslan, eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle bazı oyuncuları maç içerisinde farklı bölgelerde oynatmak durumunda kaldığını vurgulayarak, "6 yabancı oyuncumuz yoktu, bu hamle gücünüzü azaltıyor. Elimizde Umut dışında santrfor yoktu ama bu disiplini de bütünlüğü de bozmaz. Pozisyon üretme adına biz de bir şeyler yaptık. 3 puan kaybettik ama yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.