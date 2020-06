Trabzonspor maçının ardından Tahir Karapınar: Maçın başında planlarımız sekteye uğradıTrabzonsporlu Sörloth ve Pereira çok profesyonel oyuncular ve tahrik ettiler bizim kulübeyiDeniz'i çıkararak hata yapmış olabilirizOyuncuların hangi kulüpte oynadıklarının farkına varması lazımHüseyin Çimşir: Hedefimiz iki tarafta da...

Mustafa AKIN/ İstanbul, –Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, kötü bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını dile getirdi.Karapınar, "Tüm planlarımızı yapmıştık, galip gelerek tur atlamak için. Camiamız için önemli bir maçtı. Maçın başında planlarımız sekteye uğradı. Erken bir gol yedik, daha önceki Trabzon maçlarında yediğimiz gibi. Trabzonspor sadece böyle pozisyon yapıyor, birebir yapmayın diye çalıştık. Serdar'ın göğsüne çarpan top gol oldu. Ondan sonra toparladık, mücadele etmeye başladık, iyide oynuyorduk. Sonra Trabzonsporlu Sörloth ve Pereira çok profesyonel oyuncular ve tahrik ettiler bizim kulübeyi. Emre kırmızı kart gördü. Emre'yi son anlarda kullanacaktık, çok önemliydi. Sonra yine iyi oynadık. Her türlü her şeyi denedik. Baskıyı, kanat atağını yaptık. Eksikliklerimiz olabilir ama golü bulduk" dedi."DENİZ'İ ÇIKARARAK HATA YAPMIŞ OLABİLİRİZ"İkinci devrenin dengeli başladığını kaydeden Tahir Karapınar, "Golü atabilirdik. Oyuna biraz daha hareket getirmek için değişiklikler yaptık. Mehmet Ekici'yi aldık ve iyi tuttu. Sonra gol atmamız gerekiyordu. Deniz'i çıkardık, orada hata yapmış olabiliriz. Deniz iyi oynuyordu. Ferdi ile oradan orta yapalım, çift santrfora dönelim istemiştik. Ondan sonrada yediğimiz gol var. Bizim gibi üst seviye takımın yemeyeceği goller. Her şekilde uyardığımız halde yapılmayacak hatayla gol yedik. Sonra iyice risk aldık ve 3'üncü golü yedik. Fenerbahçe'nin çok büyük bir yapılanmaya ihtiyacı var seneye için. Oyuncuların hangi kulüpte oynadıklarının farkına varması lazım. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Bizim için lig devam ediyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.HÜSEYİN ÇİMŞİR: HEDEFİMİZ İKİ TARAFTA DA ŞAMPİYON OLMAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, futbolcularını tebrik ederek, "Ciddi bir emek verdiler. Kazanarak tur atlamak bizim için mutluluk verici ama oyunla alakalı çok fazla konuşmayacağım. Süreçle alakalı daha hiçbir şeyi başarmadık. Gidecek çok yolumuz var, inşallah başarmış şekilde oturan teknik direktör olarak konuşma şerefini yaşarım. Hedefimiz, isteğimiz iki tarafta da finali yapmak, şampiyon olmak. Ama ligde 7 zorlu müsabaka var kupada da finalist olarak kimin çıkacağını bilmiyoruz. Çıktığı zaman rakiple karşılaşacağız. Daha bir şey başarmış değiliz. 8 final maçımız var. Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak" diye konuştu.

