Trabzonspor maçının ardından

13.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:47

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, şans verdiği genç oyuncuların iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.

İlk maçın verdiği avantajla daha az süre almış ya da hiç oynamamış gençlere şans verdiklerini belirten Çimşir, "Onları görme açısından iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Onlar açısından olumlu bir müsabaka oldu. Özellikle ikinci yarı ortaya koydukları müsabakadan dolayı bizleri mutlu ettiler" dedi.

Çimşir, 6 yıl sonra yarı finale yükselmeleri ve rakiplerinin Fenerbahçe olması konusunda bir değerlendirmede bulunmadı. Çimşir, maç maç gitmek istediğini, öncelikle hafta sonu oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçı olduğunu ve zamanı geldiğinde Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini açıklayacağını söyledi.Sakatlanarak oyundan çıkan Guilherme'nin tedavisine başlandığını ifade eden Çimşir, durumunun yarın netlik kazanacağını kaydetti.Sörloth'ın iki maç ceza almasıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Çimşir, "Hakemin vermediği bir faulden sonra oluşan bir tepkiydi yaptığı. Hakemin vermediği adaleti oyuncu vermek istedi. Sörloth, çok önemli bir futbolcu, fakat biz bir ekibiz. Bizim için her oyuncumuz önemli. Onun yerini dolduracak arkadaşlarımız var. Önemli bir oyuncu ama biz bir tek oyuncudan oluşmuyoruz" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Mehmet Şimşek ise Trabzonspor'a karşı oynanan iki maçın da enterasan olduğunu söyledi. Kupada Erzurum'u iyi temsil ettiklerini ifade eden Şimşek, "Kupa bitti, bizim için iyi oldu. Çarşamba-pazar maç oynuyorduk. Biz şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bundan sonra lige ağırlık vereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

Mehmet Şimşek'in açıklamaları

Kaynak: DHA