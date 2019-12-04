04.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:27

Trabzonspor maçının ardından

Ünal Karaman: Avantajlı skor aldık

Yenel Dinçakman: Süper Lig'in en formda ekibiyle karşılaştık

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Altay, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, avantajlı skoru elde ettiklerini söyledi. Karaman, "İki takımı da tebrik ediyorum. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıttılar. Bizim açımızdan bakıldığında sakatlık sonrası çok fazla forma şansı veremediğimiz oyuncuları oynattık, fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları da görme açısından harman yaparak müsabaka oynadık. Trabzon'a avantajlı skoru alarak gidiyoruz" dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Yenel Dinçakman ise yaptığı açıklamada, "Süper Lig'in en formda ekibiyle karşılaştık. Oyuncular görevini disiplinle yerine getirdi. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe karşı üstünlüğümüz vardı. Artık Osmanlıspor maçına hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz? diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu