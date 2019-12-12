Haberler » Spor » Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu - Spor

Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6'ncı hafta maçında Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

12.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:39
Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

UEFA Ligi C Grubu 6'ncı hafta maçında Trabzonspor ile İsviçre ekibi arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

St. Jakob Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde: BASEL:  Omlin - Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

:  Erce - Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler