Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle: 6 MART PAZAR:

Demirören Haber Ajansı - Spor