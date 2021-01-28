Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek
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Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

28.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:50
Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN: 16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (Yeni Malatya) YASİN KOL19.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) METE KALKAVAN30 OCAK CUMARTESİ: 13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) HÜSEYİN GÖÇEK16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) ZORBAY KÜÇÜK16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) CÜNEYT ÇAKIR19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker) ABDULKADİR BİTİGEN31 OCAK PAZAR: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir) ÜMİT ÖZTÜRK16.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe (Denizli Atatürk) SARPER BARIŞ SAKA16.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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