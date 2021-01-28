Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek
28.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:50
Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN: 16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (Yeni Malatya) YASİN KOL19.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) METE KALKAVAN30 OCAK CUMARTESİ: 13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) HÜSEYİN GÖÇEK16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) ZORBAY KÜÇÜK16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) CÜNEYT ÇAKIR19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker) ABDULKADİR BİTİGEN31 OCAK PAZAR: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir) ÜMİT ÖZTÜRK16.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe (Denizli Atatürk) SARPER BARIŞ SAKA16.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER
Kaynak: Demirören Haber Ajansı